Москва, 15 августа, 2024, 16:16 — ИА Регнум. С 26 по 29 октября в Москве пройдёт национальный чемпионат «Абилимпикс». Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Он отметил, что Москва окажет содействие в проведении чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями.

Мэр столицы добавил, что в финале чемпионата примут участие больше тысячи человек, которые являются победителями отборочных этапов во всех регионах России и ряде стран.

«Уже десять лет он помогает людям с особенностями здоровья показать профессиональные навыки, познакомиться с ведущими работодателями и начать трудовую карьеру», — написал Собянин.

Соревнования будут проходить на нескольких площадках, в том числе на Гостином Дворе. Его участники продемонстрируют свои таланты в 50 компетенциях, в том числе в сферах ИТ-технологий, медицины, культуры и общественного питания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России начали набирать обороты региональные этапы чемпионатов по профессиональному мастерству, которые призваны поддержать талантливых молодых специалистов системы среднего профессионального образования. Их участниками уже стали более 120 тысяч человек.