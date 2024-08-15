Курск, 15 августа, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области пытаются устраивать провокации под видом гражданского населения или переодевшись в российскую военную форму, сообщил военкор Александр Сладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Солдаты противника, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и перемещаться на отобранных у местных жителей машинах», — написал он в своём Telegram-канале.

Военкор отметил, что особый уровень опасности появляется, когда противник в российской форме совершает преступления, в том числе в нашем тылу. Он напомнил, что подобную схему украинские бойцы применяли в Мариуполе, сбрасывая камуфляж и пытаясь выбраться из окружения ВС РФ под видом мирных жителей.

Именно из-за подобных ситуаций власти Курской области 10 августа ввели режим контртеррористической операции (КТО) в регионе. Такое решение было принято для обеспечения безопасности мирных жителей и пресечения угроз совершения терактов диверсионно-разведывательными формированиями украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

Подразделения армии Украины ставили задачи дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить как можно больше территорий, рассказал взятый в плен боец украинской армии. От участвующих в нападении на Курскую область требовали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, кроме того, украинские войска занимались мародёрством, отметил пленный боец ВСУ.

СК ранее сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что атаку Киева на регион поддерживает Запад.