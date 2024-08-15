Москва, 15 августа, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Программный комплекс «Роснефти» для гидродинамического моделирования получил новые возможности. Усовершенствованная версия симулятора «РН-КИМ» позволяет прогнозировать объемы добычи нефти с высокой точностью.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Расширенный функционал комплекса может детально моделировать работы скважин с трещинами гидроразрыва пласта (ГРП), учитывать сложную геометрию и особенности течения жидкости в трещине.

В обновленную версию «РН-КИМ» добавили функцию моделирования растворения природной соли в горной породе. Это позволяет выбрать наиболее эффективный способ разработки месторождения, так как закачка воды для вытеснения нефти увеличивает пропускную способность горной породы и влияет на минерализацию добываемой продукции.

«РН-КИМ» интегрирован с геомеханическим симулятором «РН-СИГМА», что позволяет учитывать эффекты, связанные с изменением состояния нефтяного пласта в процессе добычи нефти.

«РН-КИМ» используется во всех научных институтах и нефтегазодобывающих предприятиях «Роснефти» с 2014 года. На сегодняшний день в симуляторе создается 95% гидродинамических моделей нефтяных месторождений компании. Только за прошлый год экономия за счет использования этого комплекса составила более 500 млн рублей.

«Роснефть» — первая в России нефтегазовая компания, которая успешно создает собственное программное обеспечение в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Линейка наукоемкого ПО компании включает 24 продукта для ключевых процессов нефтегазодобычи, 10 из которых доступны для приобретения. Компания более 20 лет последовательно разрабатывает и внедряет российское программное обеспечение для нефтегазодобычи. Это решение обеспечивает технологическую независимость нефтегазовой отрасли страны с учетом специфики структуры запасов и современных подходов к добыче нефти и газа.