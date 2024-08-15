Путин пожелал успехов врио губернатора Тульской области на выборах
Путин пожелал успехов врио губернатора Тульской области на выборах главы региона
Ново-Огарево, Московская область, 15 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал временно исполняющему обязанности губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву успехов на предстоящих выборах главы региона.
«Времени не так много до выборов, во всяком случае оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. Поэтому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством. Хочу пожелать вам успехов», — заявил президент в конце встречи.
В свою очередь, Миляев поблагодарил Путина за поддержку.
Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Путин назначил помощником президента Алексея Дюмина, который с 2016 года занимал пост губернатора Тульской области. Его освободили от должности главы региона. Он будет курировать вопросы ВПК, спорта, а также заниматься Госсоветом. Вследствие этого 15 мая президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Миляева, который с работал в региональном правительстве с ноября 2022 года.