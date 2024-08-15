Ново-Огарево, Московская область, 15 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал временно исполняющему обязанности губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву успехов на предстоящих выборах главы региона.

Администрация Президента России

«Времени не так много до выборов, во всяком случае оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. Поэтому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством. Хочу пожелать вам успехов», — заявил президент в конце встречи.

В свою очередь, Миляев поблагодарил Путина за поддержку.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909010" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Рабочая встреча Владимира Путина с врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Путин назначил помощником президента Алексея Дюмина, который с 2016 года занимал пост губернатора Тульской области. Его освободили от должности главы региона. Он будет курировать вопросы ВПК, спорта, а также заниматься Госсоветом. Вследствие этого 15 мая президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Миляева, который с работал в региональном правительстве с ноября 2022 года.