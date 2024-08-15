Ново-Огарево, Московская область, 15 августа, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России работает достаточно активно, объёмы производства увеличиваются, заявил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Оборонно-промышленный комплекс, который основу, по сути дела, нашего промышленного региона составляет, работает достаточно активно, объёмы производства увеличиваются», — сказал Миляев.

Также врио губернатора Тульской области добавил, что отдельное внимание уделяется развитию отрасли беспилотных авиационных систем. По его словам, на сегодняшний день в Туле производят до двух тыс. изделий за сутки.

Ранее ИА Регнум передавало, что на военно-техническом форуме «Армия-2024» подписаны контракты с предприятиями ОПК почти на 500 млрд рублей. В результате исполнения контрактов Вооружённые силы России получат свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники, а также порядка 1 млн средств поражения различного калибра.

12 августа президент России Владимир Путин заявил, что весомую поддержку ОПК по линии беспилотников, современной экипировки и средств связи оказывают граждане, волонтёры и бизнес.