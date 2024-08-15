Москва, 15 августа, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Мошенники под видом волонтёров обманули супругу бойца СВО. Они обещали ей организовать видеосвязь с мужем, который якобы попал в плен. Источник ИА Регнум сообщил, что женщина потеряла более 160 тыс. рублей и обратилась в полицию.

Станислав Красильников/РИА Новости

В июне 2024 года супруг 39-летней москвички Ирины, который отправился на СВО добровольцем, перестал отвечать на сообщения. Спустя месяц Ирина нашла в интернете людей, которые представились волонтёрами и обещали помочь женщине организовать видеосвязь с супругом. Неизвестные убедили москвичку, что её муж попал в плен и помочь связаться с ним могут только они. За свои услуги они запросили 12 тыс. рублей.

«Позже фейковый волонтёр сообщил, что супруг Ирины якобы военный преступник и связь с ним будет дороже. Женщина перевела ещё 24 000 рублей. Но в назначенный час на связь выйти не удалось, мошенник сказал, что в лагере отключили свет, поэтому было невозможно выйти на связь», — сообщил собеседник.

По словам источника, мошенники даже предложили женщине вернуть деньги и прислали ссылку. Перейдя по ссылке и введя реквизиты, Ирина потеряла ещё 50 тыс. рублей. Мошенники убедили москвичку, что произошёл обычный сбой в банковском приложении и для возврата всей суммы нужно ещё перевести деньги.

«В общей сумме жена бойца СВО потеряла 162 тыс. рублей. Мошенники перестали выходить на связь, а женщина обратилась в полицию», — сообщил источник.

На данный момент о судьбе супруга Ирины ничего неизвестно. Полиция проводит проверку по факту мошеннических действий со стороны неизвестных.

Ранее ИА Регнум сообщало о новой схеме обмана участников СВО. Мошенники предлагают содействие в получении участникам спецоперации и их родным установленных законом выплат, после получения данных банковской карты списывают с нее все средства.