Ново-Огарево, Московская область, 15 августа, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым, сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Глава государства, в частности, обратил внимание Миляева на нехватку врачей в регионе. Врио губернатора рассказал о реализации по поручению президента четырёх крупных проектов в сфере здравоохранения и отметил, что продолжается работа «по повышению укомплектованности кадров».

«Врачей не хватает всё равно», — сказал Путин.

Миляев, согласившись с президентом, отметил, что для решения вопроса принимаются необходимые меры, с сентября они будут расширены. Особой эффективностью отличается такая мера поддержки, как предоставление врачам служебного жилья с возможностью последующего выкупа, сказал врио губернатора.

Миляев также доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе и, в частности, рассказал о мерах поддержки участников СВО, росте объёмов производства продукции ОПК, улучшении инвестиционной ситуации в области, расселении граждан из аварийного жилья, открытии новых школ и детских садов, новых проектах по благоустройству городов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Путин заявил, что проект по модернизации первичного звена здравоохранения будет продлён. Правительство должно до октября предоставить соответствующие предложения.

В мае Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в регионах, главы которых перешли на работу в правительство и администрацию президента, в том числе Миляева — врио главы Тульской области. В июле глава государства обновил состав Госсовета, включив в него врио губернаторов десяти регионов.