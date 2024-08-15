Курчатов, Курская область, 15 августа, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области и осмотрел атомную электростанцию, в том числе строительную площадку Курской АЭС-2, сообщил 15 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Максим Блинов/РИА Новости

Ситуация на станции стабильная, все процессы идут в штатном режиме, Минобороны и Росгвардия принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности АЭС, написал Смирнов в своём Telegram-канале.

«Посетили строительную площадку Курской АЭС-2. Проект реализуется по графику. На декабрь запланирован пуск строящегося реактора. Это станет важным этапом развития атомной отрасли», — отметил врио губернатора.

Также Кириенко и Смирнов обсудили текущую ситуацию в Курчатове и регионе в целом. В городе реализуются проекты по обновлению инфраструктуры, созданию комфортной и безопасной среды, подчеркнул врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, Кириенко в рамках очередной рабочей поездки в новые регионы России 1 августа посетил Запорожскую область и побывал в Энергодаре, на Запорожской АЭС, проинспектировал подготовку в новых регионах учреждений к учебному году, а также провёл ряд совещаний с руководителями организаций, служб и ведомств.

Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии о ситуации на Курской АЭС на фоне атаки ВСУ на Курскую область, сообщило 9 августа постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене. Дипломаты отметили, что на АЭС находились осколки и остатки, которые, предположительно, попали на территорию объекта после уничтожения ракет, выпущенных украинскими военными. Меры безопасности на Курской АЭС усилены, сообщала Росгвардия 7 августа.

Бойцы ВСУ собирались захватить Курскую АЭС к 11 августа, однако им это не удалось, заявил ранее заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Противник, по данным на 14 августа, потерял до 2300 человек, информировало Минобороны.