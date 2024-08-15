Москва, 15 августа, 2024, 13:42 — ИА Регнум. В Москве задержали курьера Тамерлана Х. за призывы к экстремистской деятельности, рассказал источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Как оказалось, доставку заказов 20-летний Тамерлан совмещал с ведением одного из Telegram-каналов, в котором размещались призывы к экстремизму.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы, совершённые с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Пока мужчина отпущен под подписку о невыезде.