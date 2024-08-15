Москва, 15 августа, 2024, 13:37 — ИА Регнум. МВД России опубликовало видео допроса Анжелы Цырульниковой, задержанной по подозрению в совершении мошенничества в отношении российской певицы Ларисы Долиной. Кадры опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кадр из видео

«Напомню, что 53-летняя женщина забрала у потерпевшей часть денежных средств и перевела их мошенникам. Она была задержана полицейскими УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в течение суток после обращения в полицию заявительницы», — говорится в Telegram-канале Волк.

По утверждению задержанной, она не подозревала, что участвует в мошеннической схеме. Как утверждает подозреваемая, сперва ей позвонили женщина и мужчина «из ФСБ», назвавшийся Алексеем Петровым. Они убеждали Цырульникову в том, что смогут помочь решить «некоторые проблемы» и «защитить её».

«Они какое-то время звонили мне, мы беседовали. Они почему-то очень много про меня знали. Даже о детях. Поэтому никакого подозрения, что это мошенники или что я участвую в какой-то махинации, у меня не было», — сказала она во время допроса.

В один день мошенники обратились к ней с просьбой забрать у Долиной сумку и отвезти в согласованное место, где произвели расчёт и заплатили ей за услугу криптовалютой, уточнила Цырульникова.

«Я вообще к этому никак не отнеслась. (Подумала. — Прим. ред.) будто это просто услуга», — сказала подозреваемая.

Как передавало ИА Регнум, Цырульникову задержали вечером 13 августа. В этот же день Хамовнический суд Москвы арестовал Цырульникову. Позже она обжаловала свой арест.

13 августа Долина призналась, что в отношении неё совершили «очень изощрённые и спланированные мошеннические действия». По словам артистки, у следствия есть основания полагать, что мошенники находятся на территории Украины.

Певица выполнила требования злоумышленников по «операциям с недвижимостью» и передала наличные курьеру. Размер ущерба превысил 200 млн рублей. Правоохранители признали певицу потерпевшей, на её квартиру наложили арест.

14 августа представитель артистки Сергей Пудовкин сообщил, что мошенники для обмана певицы обратились в микрокредитную организацию с помощью сгенерированного нейросетью изображения. Более того, стало известно, что мошенники на протяжении полугода уговаривали артистку перевести им деньги.