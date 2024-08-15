Москва, 15 августа, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Гражданин Соединённых Штатов Америки Джозеф Татер, арестованный ранее за хулиганство в отеле Radisson в Москве, перед этим инцидентом разгромил номер в другой столичной гостинице, говорится в материалах дела.

Мещанский суд Москвы/ТАСС Джозеф Татер

«В ходе телефонного разговора (с представителями Radisson) сотрудники отеля «Металлург» по предыдущему месту пребывания пояснили, что указанный гражданин в отеле разгромил номер», — говорится в материалах дела.

После совещания с коллегами в заселении Татеру было отказано, после чего он стал нецензурно выражаться, отмечается в постановлении Мещанского суда об аресте гражданина США. В документе указано, что этот отказ и стал причиной конфликта в отеле Radisson.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Татера стало известно днём 14 августа. По информации представителя Следственного комитета Москвы Юлии Ивановой, американец устроил конфликт в столичной гостинице Radisson. Мужчина отказался предоставлять документы о том, где он жил ранее. В результате его забрали в полицейский отдел, где он ударил одного из правоохранителей.

При этом уточнялось, что по данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).