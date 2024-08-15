Москва, 15 августа, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне проведения спецоперации до 1845 военных, сообщил 15 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Аверин / РИА Новости

Так, по данным российского военного ведомства, в боях с группировкой войск ВС России «Север» украинские военные потеряли до 60 военнослужащих, а в боях с бойцами из российской группировки «Запад» — до 470 военных.

Подразделения Южной группировки войск ликвидировали до 650 военнослужащих ВСУ, а также склад боеприпасов. Потери противника в зоне ответственности группировки «Центр» составили до 470 военнослужащих. Также украинские военные потеряли в боях с подразделениями группировок войск «Восток» и «Днепр» до 105 и 90 человек соответственно.

Также Конашенков информировал, что российские военные в течение суток поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров, стоянку топливозаправщиков Вооружённых сил Украины, средства ПВО за сутки сбили три американские управляемые авиабомбы JDAM и французскую Hammer, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 35 беспилотников.

Кроме того, российские войска освободили населённый пункт Ивановка в Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны сообщало, что общие потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Украине за сутки составили до 1925 бойцов. Кроме того, российские бойцы ликвидировали у противника два танка, пять бронемашин, три американских БТР М113, 31 артиллерийское орудие, в том числе 12 — иностранного производства, и другую военную технику. Также они уничтожили девять складов ВСУ.