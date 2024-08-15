В Люберцах локализовали пожар на территории бывшего завода Ухтомского
Москва, 15 августа, 2024, 13:20 — ИА Регнум. В Люберцах локализовали пожар на территории бывшего завода имени Ухтомского. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС России.
«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Люберцах. По уточненным данным, площадь составила 2700 квадратных метров», — отметили представители ведомства.
Как сообщало ИА Регнум, 15 августа на территории завода имени Ухтомского в Люберцах (Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения) произошло возгорание. В его ликвидации были задействованы 80 человек и 24 единицы техники. Помимо этого, в тушении пожара использовали два вертолёта — КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ. До инцидента завод не работал, а его производственные помещения сдавали частным фирмам.
6 августа в Республике Коми произошёл взрыв на газоперерабатывающем заводе. После этого на нём начался пожар. С места происшествия эвакуировали всех сотрудников предприятия.
Ранее на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Коми вспыхнул пожар на выведенном из эксплуатации резервуаре. Возгорание началось во время ремонтных работ, которые там проводили.