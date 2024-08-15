Москва, 15 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Возраст приёма россиян в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) могут снизить с 18 до 14 лет, говорится в проекте федерального закона «Об общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Членами ДОСААФ России могут быть граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста, а также юридические лица — общественные объединения и иные некоммерческие организации (за исключением политических партий, религиозных организаций, территориальных общественных самоуправлений)»,— сказано в проекте федерального закона.

При этом уточняется, что членами общества могут стать россияне, цели которых соответствуют целям деятельности ДОСААФ РФ. Также сообщается, что ДОСААФ начнёт готовить россиян «к защите при вооруженном посягательстве» и поддерживать навыки граждан, пребывающих в запасе.

ДОСААФ — это общественно-государственная организация, которая содействует укреплению обороноспособности РФ и национальной безопасности. Это объединение занимается военно-патриотическим воспитанием, подготовкой к военно-учётным специальностям, а также развитием авиационных и технических видов спорта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ДОСААФ РФ планирует применять опыт СВО при подготовке военных запаса. Организация намерена использовать знания, практические навыки и опыт в разработке и внедрении учебных программ.

В ноябре 2022 года в школе ДОСААФ в Минеральных Водах Ставропольского края открыли курсы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Одновременно с ними проходили занятия по начальной военной подготовке и оказанию первой помощи. Первыми пройдут подготовку воспитанники военно-патриотического центра «Феникс».