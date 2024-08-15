Москва, 15 августа, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Ивановка в Донецкой Народной Республике, сообщило 15 августа Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Ивановка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Подразделения группировки нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка в ДНР и отразили семь контратак противника, отметило ведомство.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 470 военнослужащих и несколько единиц техники, в их числе — боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина MaxxPro производства США и гаубица Д-30, сказано в сообщении.

Также 15 августа ведомство сообщило, что в течение минувших суток были поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров и стоянка топливозаправщиков ВСУ. С начала проведения спецоперации российские средства ПВО уничтожили более 30 тыс. беспилотников ВСУ, отметило Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа министерство сообщало, что подразделения российских войск в результате активных действий освободили населённый пункт Лисичное в ДНР. ВС России нарастили темпы наступления на донецком направлении, отмечалось в сообщении.

9 августа сообщалось, что за неделю ВС России освободили от ВСУ населённые пункты Тимофеевка, Новосёловка Первая и Весёлое в ДНР, 2 августа — об освобождении посёлков Лозоватское, Прогресс, Евгеновку, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики.