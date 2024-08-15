Нью-Йорк, США, 15 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) направило запрос властям России о предоставлении доступа в Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Такой мандат необходим для посещения указанных регионов и сбора сведений о ситуации, заявила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел, передаёт «Коммерсантъ».

«Я могу подтвердить, что управление ООН по правам человека направило запрос российским властям с просьбой облегчить доступ управления в районы Российской Федерации, пострадавшие от военных действий, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, в соответствии с нашим мандатом по мониторингу и оценке соблюдения прав человека»,— сказала Троссел.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа представитель УВКПЧ Равина Шамдассани заявила, что управление запросило у России возможность посетить Курскую область для сбора сведений об обстановке в регионе и проверки данных о преступлениях ВСУ.

Просьба УВКПЧ в настоящий момент трудно осуществима, так как никто не сможет обеспечить сотрудникам управления должную безопасность, отмечал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Вместе с тем сенатор не исключил, что просьба УПКВЧ может быть специально подготовленной акцией для того, чтобы обелить украинских военных и «налить грязь» на ВС РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь выразила надежду, что просьба УВКПЧ является не «перформансом», а началом пробуждения структур ООН.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Противник, по данным на 14 августа, потерял до 2300 человек, информировало Минобороны.

СК сообщал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил позднее советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.