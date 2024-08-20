Петропавловск-Камчатский, 20 августа, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Россия занимает первое место в мире по площади лесов — они покрывают почти половину её территории. В нашей стране находится пятая часть лесных богатств. При этом деревья очень уязвимы ко многим факторам: изменению климата, пожарам, вырубкам и другим. Именно поэтому национальный проект «Экология» помогает сохранять леса по всей стране. А 20 августа уже в шестой раз в России стартовала акция «Сохраним лес». За время её существования экоактивисты высадили более 250 миллионов деревьев.

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Старт акции дали на Всероссийском молодёжном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке. Волонтёры уже проводят агротехнический уход за саженцами каменной берёзы, которые были высажены в 2022 году. Они вручную очищают растения от завала травой и почвой, подкармливают их минеральными удобрениями. Кроме того, ребята проводят дополнение лесных культур — высаживают саженцы взамен неприжившихся.

Также у экоактивистов появилась возможность попробовать себя не только в роли лесников, но и лесных пожарных: они примерили форму и увидели лесопожарную технику и оборудование, которые поставляют в регионы по нацпроекту «Экология».

Главный всероссийский проект по восстановлению лесов продлится до конца осени. Принять участие в акции может любой желающий, причём инвентарь раздадут на месте. А информацию о времени и местах высадок в своём городе можно узнать с помощью интерактивной карты на сайте сохранимлес.рф.

Всего в 2024 году лесовосстановление и лесоразведение в России проведут на площади 1,4 миллиона га. Это долгий и трудоёмкий процесс, включающий в себя несколько этапов: от заготовки семян до проведения агротехнических уходов за лесными культурами. Чтобы эта работа была эффективнее, в регионах обновляют лесохозяйственную технику, развивают лесные питомники и семеноводческие центры. По всей стране создают запасы семян, саженцев и сеянцев будущих деревьев.

Сохранимлес.рф Акция «Сохраним лес»

Например, лесники Самарской области планируют заготовить 410 кг семян берёзы. Как пояснил врио замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Павел Мельников, это ручной и сложный процесс. Сначала серёжки собирают с деревьев за 10–15 дней до осыпания семян. Затем их просушивают в хорошо проветриваемых помещениях, рассыпав слоем до пяти сантиметров или подвесив в пучках вместе с ветками. Следующим этапом просушенные серёжки ворошат граблями, перетирают или перетряхивают в мешках, пучки с сережками околачивают. Листья, ветки, стержни и другие крупные примеси удаляют, просеивая семена и чешуйки через решето. От чешуек семена березы очищают через сито.

«Вес у семян очень легкий, а вот объём внушительный», — подчеркнул он.

Для высева в теплицы и лесные питомники Самарской области на один гектар потребуется 75 кг семян первого класса качества. А выход стандартных сеянцев берёзы составит 400–450 тыс. с гектара.

К новому лесовосстановительному сезону готовятся и в теплице Лесопожарного центра в Мордовии. Республика полностью обеспечивает себя лесопосадочным материалом и при поддержке нацпроекта на 124% выполнила план лесовосстановления и лесоразведения на месте вырубленных и погибших насаждений.

Теплица по выращиванию сеянцев сосны с закрытой корневой системой начала работать в 2023 году. Там есть всё для отличного роста саженцев — автоматическая система полива, удобрения, закаливания растений. Помогают ухаживать за лесным питомником студенты местного аграрного техникума. Так ребята закрепляют свои знания на практике.

Производственная мощность питомника в Мордовии — 500 тысяч сеянцев сосны в год. В этом сезоне в теплице высадили 250 тыс. сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Основное преимущество саженцев с такой системой в том, что их можно высаживать в любое время в период вегетации, они легче переносят транспортировку и пересадку, у растений не травмируются корни.

А в лесничествах Воронежской области продолжается агротехнический уход за лесными культурами, которые высадили ранее. Это нужно для создания благоприятных условий для роста и развития молодых деревьев.

«Своевременные уходы за молодыми деревцами так же важны, как прополка овощных грядок на огороде. Отличие лишь в масштабе понесённых убытков, ведь в случае гибели лесных культур речь идёт о значительных трудовых затратах и денежных средствах», — говорит начальник отдела воспроизводства лесов Воронежского лесопожарного центра Владимир Малышев.

Как сообщало ИА Регнум, одна из ключевых задач национального проекта «Экология» — обеспечение к концу 2024 года 100% соотношения лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов. Этот показатель уже удалось не только достичь, но и перевыполнить: в 2021, 2022 и 2023 годах площадь высаженного леса превысила площадь выбывшего в результате лесных пожаров.

При поддержке нацпроекта в стране развиваются лесные питомники, обновляется их материально-техническая база, увеличивается количество выращенного посадочного материала. Лесничества получают новые тракторы, плуги, сеялки, культиваторы и другое навесное оборудование.