Москва, 15 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) Минобороны России прибыли в Монголию для участия в учениях «Селенга-2024», сообщили 15 августа в российском оборонном ведомстве.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На железнодорожной станции Баян Тумэн под Чойбалсаном состоялась торжественная встреча российских военнослужащих. По древнему обычаю прибывшим гостям предложили национальные блюда», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в ходе активной фазы учения состоится этап боевой стрельбы с розыгрышем тактических действий по поиску, блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования.

Как передавало ИА Регнум, российско-монгольские военные учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года.

В июле в Филиппинском море корабли России и Китая провели практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям в рамках совместного патрулирования.

В июне российские и египетские военные корабли провели совместные учения в Средиземном море. В ходе манёвров отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, провели тренировки по связи и обеспечили полёты палубных вертолётов.