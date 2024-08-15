Курск, 15 августа, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Курская АЭС работает в штатном режиме, принимаются все меры по её безопасности. Об этом по итогам встречи с первым замом руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В Курчатове встретился с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации президента России. В центре внимания — Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме», — написал он в Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что Минобороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности объекта. Смирнов добавил, что в рамках встречи они посетили строительную площадку Курской АЭС-2.

14 августа заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа. По его словам, после захвата АЭС Киев хотел выйти на переговоры с Москвой, предъявив ей ультиматум.

9 августа в связи с ситуацией в Курской области, где находится Курская атомная электростанция, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны проявлять «максимальную сдержанность».

7 августа Росгвардия объявила, что приняты дополнительные меры безопасности на Курской АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, войска Украины 6 августа совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили их атаки. По данным на 14 августа, ВСУ за время атак на Курскую область лишились более 2300 бойцов.