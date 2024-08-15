Курск, 15 августа, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В городе Судже Курской области работают подразделения Вооружённых сил (ВС) России, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

РИА Новости

По его словам, российские военные продолжают зачистку от ВСУ по этому направлению. Так, подразделения ВС РФ 15 августа зачистили населённый пункт Мартыновка, находящийся в Суджанском районе.

Также глава «Ахмата» добавил, что на его участке в регионе ситуация находится под контролем. В настоящее время российские военные зачищают населённые пункты Черкасское Поречное и Русское Поречное.

«На нашем участке, хвала Всевышнему, мы всё контролируем», — написал Алаудинов в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа власти Курской области сообщили, что Суджа находится под контролем ВС РФ. Попытки противника прорваться на отдельных участках блокируются российскими военными.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

Президент России Владимир Путин 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.