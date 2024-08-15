Москва, 15 августа, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила 15 августа пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.

«Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях. Обсуждены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учётом текущего председательства Российской Федерации в объединении БРИКС», — сказано в сообщении.

Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства, а также условились о дальнейших контактах, добавила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая Путин прибыл в Узбекистан с государственным визитом. На следующий день состоялись переговоры лидеров России и Узбекистана в узком составе. Затем встреча глав государств продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Путин и Мирзиёев обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление и заключили соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. Россия выразила готовность построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности.