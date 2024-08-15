Москва, 15 августа, 2024, 12:00 — ИА Регнум. В зоне спецоперации российский военный сбил головой круживший над ним дрон ВСУ. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале военного корреспондента Александра Коца.

Иван Шилов ИА Регнум

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908967" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> FPV-дрон и наш боец

На кадрах сделанной с воздуха записи видно, как FPV-дрон украинской армии медленно подлетает к военнослужащему ВС России, а затем зависает перед атакой.

«Наш боец встаёт в стойку, словно это боксёрский ринг. Дрон атакует, и солдат выпадом вперёд бьёт беспилотник головой», — прокомментировал происходящее военкор.

По его словам, после инцидента боец спокойно скрылся в лесу.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля правительство региона рассказало, что военнослужащий из Кировской области, который отправился на военную службу в зону спецоперации, в одиночку развернул полевой госпиталь, перегнал подбитый российский танк и спас 80 человек.

Ранее военный ВС РФ Джабраил Насыров спас при помощи спутника целый батальон, попавший в зоне СВО под обстрел.