Москва, 15 августа, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Владимир Станулевич

Пресс-служба Рослесхоза Руководитель Рослесхоза Иван Советников

Государство настраивает лесную отрасль на увеличение добавленной стоимости, вовлечение в оборот новых лесных площадей и рост налоговых и арендных поступлений. В некоторых отраслях такие задачи «буксуют», но в лесном хозяйстве эффективность растёт. Особенно, где дело полностью в руках Рослесхоза — в лесоустройстве, лесовосстановлении, электронном контроле.

Сложнее там, где интересы лесного хозяйства пересекаются с интересами других ведомств. Долгожданный законопроект по лесным дорогам идет непросто, несмотря на сильных юристов Рослесхоза и постоянный диалог с сенаторами, депутатами Госдумы РФ, министерствами. Но готовится его второе чтение, и с принятием закона следует ждать нового импульса лесозаготовкам.

На вопросы ИА Регнум ответил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

Владимир Станулевич: Всё активнее обсуждается в СМИ тема лесных пожаров, отмечается, что площадь, пройденная огнем, уже превышает показатели 2023 года. Как Вы охарактеризуете ситуацию с лесными пожарами по итогам первой части лесопожарного сезона 2024 года?

Иван Советников: Несмотря на все сложности, весенний пик пожаров мы прошли достаточно успешно. В этом помогли планомерная подготовка к сезону, оперативное обнаружение лесных пожаров, своевременное наращивание сил и средств в регионах, переброска нашего федерального резерва позволила нам защитить населённые пункты и объекты инфраструктуры от огня. Напомню, все лесные пожары весной возникали исключительно по вине человека.

Текущий год стал действительно жарким, и прогноз Росгидромета оказался правильным — мы отмечаем аномально высокие температуры как на юге России, так и на Дальнем Востоке, где сейчас сохраняется напряжённая обстановка.

В Забайкалье и Якутии установилась одна из самых высоких температур воздуха за последние 30 лет. К ликвидации огня в эти регионы мы уже привлекли порядка 2,7 тыс. человек, включая парашютистов-пожарных федерального резерва Авиалесоохраны и 11 региональных авиаотделений. При этом всего с начала года в рамках мер экстренного реагирования в эти субъекты мы перебросили 480 специалистов федрезерва и из регионов около 900 человек.

Большинство пожаров возникает в труднодоступных местах, где нет возможности работать технике, и поэтому наши огнеборцы тушат пожары вручную. Крайне важно не допустить распространения огня дальше. Для ликвидации тяжёлых лесных пожаров задействуем самолеты-зондировщики, которые вызывают искусственные дожди.

С регионами, которые превысили свои пределы горимости, будем детально разбираться и, при необходимости, обращаться в прокуратуру — чтобы провалившие работу были привлечены к ответственности.

Пресс-служба Рослесхоза

— Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал положительную оценку результатам федерального проекта «Сохранение лесов» и поручил его продлить до 2030 года. Чем новый проект будет отличаться от действующего?

— Обсуждая продление федерального проекта, мы дополнили его мероприятиями по восстановлению лесов. Особое внимание будем уделять уходу за лесными культурами. Крайне важно создать благоприятные условия для воспроизводства лесов, развивая семеноводство и лесные питомники. Дополнение проекта этими направлениями улучшит как количественные, так и качественные его характеристики. В проекте на 2025–2030 годы мы сохранили лесопожарную составляющую.

В новый проект, помимо техники и оборудования, будет включено и лесоустройство, на него планируется предусмотреть ежегодное финансирование и отдельной строкой финансирование его материально-технического обеспечения.

— Президент поручил правительству РФ повысить заработную плату работникам лесного хозяйства. Когда и кто конкретно получит повышение денежного довольствия?

— Повышение зарплаты коснётся более 40 тыс. лесных специалистов региональных лесных ведомств и лесничеств уже со следующего года.

Работа в лесном хозяйстве сложная, и оплата должна быть на достойном уровне. Кроме того, повышение зарплаты позволит привлечь в лесное хозяйство молодых и квалифицированных специалистов. Мы продолжим прорабатывать вопрос об увеличении оплаты труда работников лесного хозяйства.

Пресс-служба Рослесхоза

— С 1 января 2025 года в полном объеме заработает информационная система ФГИС ЛК. Когда она будет доступна всем?

— Система по своей сути уже доступна региональным лесным ведомствам, бизнесу и гражданам. Вопрос лишь в том, что уровень доступа пока у всех разный, и это связано с тем, что ФГИС ЛК активно наполняется данными. У ведомств сейчас глобальная задача — до конца года завершить загрузку информации о лесных ресурсах. По мере оцифровки данных у регионов появляется возможность оказывать лесные госуслуги через ФГИС Лесного комплекса. Уже в семи субъектах (Архангельская, Белгородская, Липецкая, Ульяновская, Рязанская области, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан) бизнес может через личный кабинет системы направлять в лесные ведомства отраслевые отчеты. Например, лесную декларацию или таксационное описание лесосек.

Сейчас граждане на публичной лесной карте могут узнать, какие мероприятия по сохранению лесов планируется проводить в регионах, какой запас древесины в определённом лесничестве, где проходят границы и так далее. Конечно, с заполнением данных функционал публичной лесной карты увеличится.

— Приняты поправки в КоАП с большими штрафами за некачественное и несвоевременное внесение информации в ЛесЕГАИС. Почему не синхронизировали наказания с началом работы ФГИС ЛК?

— Мы поступательно подходим к вопросам, связанным с развитием отрасли. Принятые поправки в КоАП — совершенствование законодательства.

Поправки в КоАП закрепляют штрафные санкции для тех, кто не соблюдает требования по транспортировке, хранению и учёту древесины. К административной ответственности будут привлекаться недобросовестные лесопользователи, которые систематически нарушают действующее законодательство.

При этом не все положения закона вступают в силу сейчас. Например, лесозаготовительная и лесовозная техника должна быть оборудована датчиками ГЛОНАСС с 1 января 2025 года, и если лесопользователь этого не сделал, то ему уже по закону выпишут штраф. Сейчас за это штраф не выписывают, поскольку он ничего не нарушает. Кстати, с 1 января 2025 года все регионы начнут работать с цифровым двойником леса — ФГИС ЛК. А значит, ряд положений закона синхронизирован с началом работы системы.

А с 19 июля 2024 года вступила в силу только часть 6 статьи 8.28.1 КоАП — за повторное нарушение при транспортировке древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке электронного сопроводительного документа (ЭСД).

ЭСД нами в системе давно реализован — он действует более двух с половиной лет. Это уже повседневный документ для лесозаготовителей, он им хорошо знаком. Административная ответственность за сопроводительный документ была и ранее, до модернизации ЛесЕГАИС, но тогда он оформлялся в бумажном виде.

На мой взгляд, вопрос последовательного усиления административной ответственности активно прорабатывался, в том числе на площадке Государственной думы.

Пресс-служба Рослесхоза

— В прошлом году лесопромышленники обращались за господдержкой в связи с переходом на новые рынки. Планируются ли новые преференции для ЛПК?

В последние два года принят ряд мер государственной поддержки предприятий лесопромышленного комплекса. Эти меры направлены на снижение административной нагрузки на лесопользователей и на сокращение их финансовых издержек. Сэкономленные средства могут быть направлены на адаптацию лесозаготовителей к новым условиям — изменение логистики, поиск новых рынков сбыта продукции.

К примеру, на два года продлены сроки действия лесных деклараций для арендаторов, в два раза (с 30 до 15 дней) сокращены сроки госэкспертизы проектов освоения лесов, на два года перенесены нормы по обязательному оснащению транспортных средств системой ГЛОНАСС, ограничены выездные проверки.

Из мер поддержки, которые позволили снизить расходы предприятий лесного комплекса, отмечу, что на два года — до 1 марта 2025 года — отсрочены требования по аттестации специалистов по отводу и таксации лесосек, а также занимающихся лесоустройством.

Мы видим положительную динамику, в 2024 году по итогам мая заготовлено 79,9 млн м³ древесины, что на 2,7% выше показателя за аналогичный период 2023 г. (77,8 млн м³).

Останавливаться на этом, конечно, не стоит. Вопрос принятия новых государственных преференций для предприятий леспрома активно обсуждается на самом высоком уровне.

Недавно в Архангельской области прошло выездное заседание Совета Федерации, на котором мы совместно с коллегами из других федеральных ведомств, регионами и лесным бизнесом активно обсуждали варианты для дальнейшего развития. Были озвучены конкретные предложения, которые будут отражены в рекомендациях заседания. Среди основных направлений деятельности — решение логистических вопросов, переработка отходов лесопиления, дальнейшее развитие деревянного домостроения.

Безусловно, часть вопросов выходят за рамки нашего ведомства, но там, где это будет необходимо, агентство включится в их решение и предложит варианты.

— Долгожданный законопроект о лесных дорогах «забуксовал»? Насколько его конечная редакция будет отличаться от принятой в первом чтении?

— Редакция первого чтения закрепила основные положения о лесных дорогах — классификацию дорог, кто их будет и может создавать, а это немаловажно в контексте того, что ранее такого регулирования не было в Лесном кодексе. И возникали вопросы, как строить лесные дороги и по каким правилам. Сейчас мы с коллегами из профильных ведомств, Государственной думы, Совета Федераций, администрации президента обсуждаем поправки для второго чтения.

Отдельно хочу добавить, что требуется уточнение механизма создания лесных дорог за границами арендуемого участка, это повысит транспортную доступность, упростит логистику и сократит трудозатраты. Разработка этого законопроекта занимает достаточное количество времени, необходимо продумать все механизмы, регламентирующие создание и эксплуатацию лесных дорог, чтобы в дальнейшем не возникало проблем в правоприменении.

— После передачи полномочий по лесоустройству на федеральный уровень проведение работ стало лучше?

— До передачи полномочий по лесоустройству на федеральный уровень работы проводились на площадях ниже, чем сейчас. При этом не всегда соблюдались нормы лесоустроительной инструкции, работы проводили специалисты, не имеющие должной квалификации, не проверялось качество выполненных работ. Всё это приводило к низкому качеству работ и недостоверным данным.

С переводом лесоустройства на федеральный уровень выстроена современная система планирования лесоучетных работ, улучшено качество проведения лесоустройства. Увеличилась площадь лесов, о которых имеются актуальные сведения. Сегодня 42% интенсивной зоны использования лесов имеют актуальные материалы лесоустройства.

Если в 2021 году лесоустроительные работы были проведены на площади 11,1 млн га, то в 2022 году — 20,2 млн га, а в 2023 году — 21,5 млн га. И с каждым годом эти цифры растут.

Действительно, Рослесинфорг является крупной лесоучетной организацией и может выполнять мероприятия по лесоустройству как самостоятельно, так и с привлечением подрядной организации, оказывающей данные услуги. Самое главное, чтобы в штате были таксаторы, прошедшие аттестацию и включённые в реестр специалистов, имеющих право на выполнение таких работ. Таким образом, считаю, что монополии на проведение лесоустройства нет.

Пресс-служба Рослесхоза

— Как Рослесхоз выстраивает работу на «новых» территориях? Новороссия уже интегрирована в лесную систему страны?

— Формирование системы управления лесным хозяйством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ещё продолжается. Этот процесс сопровождается рядом сложностей, однако Новороссия и Донбасс эффективно справляются с поставленными задачами. Уже сейчас есть положительные результаты. Тут важно понимать, что интеграция в наше законодательство — процесс достаточно трудоёмкий и непростой. Необходимо ведь не только привести в соответствие все правовые акты, но и обучиться новым правилам ведения лесного хозяйства.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях создаётся система управления лесным хозяйством, ведётся государственный лесной реестр (ГЛР), активно разрабатывается нормативно-правовая база.

Напомню, в этом году Новороссия и Донбасс первыми в России сформировали, утвердили и согласовали в Рослесхозе сводные планы тушения лесных пожаров, обеспечили мониторинг лесопожарной обстановки на 100%, выполнили план мероприятий по противопожарному обустройству лесов и провели работы по лесовосстановлению.

В течение прошлого года специалисты региональных лесных ведомств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли обучение российскому законодательству в сфере лесного хозяйства. В 2024 году, как и в прошлом, эти субъекты стали участниками акций по высадке деревьев «Сад Памяти» и «Сохраним лес».

До конца года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет проведено лесоустройство на площади более 550 тыс. га, планируется закупка новой лесопожарной и лесохозяйственной техники. Также продолжатся работы по охране лесов от пожаров, их противопожарному обустройству, лесовосстановлению, защите леса от насекомых-вредителей и болезней.

— ИА РЕГНУМ в прошлом году провело ряд публичных встреч руководства Рослесхоза с представителями лесного бизнеса. Удовлетворены ли Вы результатами такого диалога и готовы ли использовать такие механизмы впредь?

— Безусловно, такие встречи очень правильны. Диалог между властями и бизнесом — один из механизмов, позволяющих обсудить вопросы, которые волнуют лесопромышленников. К слову, мы довольно часто проводим подобные встречи с представителями крупных компаний по изучению недр. Коллеги из первых уст могут получить исчерпывающие ответы на свои вопросы. Благодаря таким диалогам появляются новые законодательные инициативы, разрабатываются и принимаются меры, направленные на поддержку отрасли.