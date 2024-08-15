Ереван, 15 августа, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Президент Армении Ваагн Хачатурян 14 августа назначил экс-депутата парламента от фракции премьер-министра Никола Пашиняна Гургена Арсеняна послом в России, сообщается на официальном сайте президента.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Принимая в основу предложение премьер-министра Никола Пашиняна, назначить Гургена Арсеняна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации», — говорится в указе Хачатуряна.

С 10 марта 2022 года послом Армении в России был бывший глава минобороны Армении Вагаршак Арутюнян. В июле текущего года стало известно о планах Еревана сменить российского посла.

Его место займёт Гурген Арсенян, который был депутатом четырёх созывов парламента Армении и занимался предпринимательской деятельностью. От депутатского мандата он отказался в начале августа. Ранее он заявлял, что готов наладить отношения между Арменией и Россией.

31 июля помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что США пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с Россией. По словам О’Брайена, Армения почти полностью зависит от России в экономическом и энергетическом плане, поэтому нужно добиться диверсификации.