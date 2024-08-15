Москва, 15 августа, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Более 44 литров крови сдали доноры за три дня проведения Международного военно-технического форума «Армия-2024», передаёт Life.ru.

Татьяна Симоненкова/ТАСС

Сообщается, что всего в рамках проведения форума 98 доноров сдали 44,1 литра крови. Также десять посетителей мероприятия приняли участие в акции по донорству костного мозга.

Как отметили организаторы, каждый донор не только помог тем, кто нуждался в этом, но и стал частью большого дела, которое объединяет людей в трудные времена.

Среди участников акции были те, кто становились донорами в первый раз.

«Я пришла первый раз. Считаю, что надо всем сдавать кровь, потому что сейчас идёт спецоперация», — сказала одна из участниц форума.

Помимо новичков, в акции принимали участие и опытные доноры. Так, один мужчина сдавал кровь уже около 25 раз. Он рассказал, что работает водителем и в свободное время решил снова сделать полезный поступок.

Как сообщало ИА Регнум, с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Москве проходит международный военно-технический форум «Армия-2024». Участникам мероприятия продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

Форум сменил формат и впервые проходит без свободного посещения и развлекательных мероприятий.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на форуме провёл встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали, на которых обсудил перспективы развития сотрудничества в оборонной сфере.