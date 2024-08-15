Курск, 15 августа, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России зачистили от ВСУ населённый пункт Мартыновка в Курской области, сообщил 15 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На том участке, где я сейчас нахожусь, суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населённые пункты. Один населённый пункт — Мартыновка — мы его зачистили», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время российские военные зачищают населённые пункты Черкасское Поречное и Русское Поречное.

Как передавало ИА Регнум, ранее Алаудинов заявил, что командование ВСУ поставило военным задачу захватить Курскую АЭС к 11 августа. Однако весь ресурс, «который был более-менее на ходу», оказался «заброшен в топку», в результате ВСУ потеряли большую часть техники, добавил он.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

Президент России Владимир Путин 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.