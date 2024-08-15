Москва, 15 августа, 2024, 11:32 — ИА Регнум. 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму, в восьми муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино. Оно проводится для того, чтобы проверить корректность работы всех систем, задействованных в проведении выборов.

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Участие в тестовом голосовании смогут принять совершеннолетние москвичи с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в Москве.

«Мы предлагаем провести тестовое голосование с использованием всех возможных способов — тем более, что так будут проводиться и выборы в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино», — сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалёв. Он пояснил, что в день тестового голосования москвичам будут доступны все три способа голосования: это онлайн по ссылке elec. mos.ru или голосование на избирательных участках — с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ) или с помощью бумажных бюллетеней.

Он рассказал, что среди предложений по теме тестового вопроса несколько раз встречалась тема необходимости решения вопроса безнадзорных животных. Это серьезная тема, подчеркнул Вадим Ковалёв и добавил, что планируется внимательно проработать все поступившие предложения и выбрать наиболее популярный и актуальный для жизни города вопрос.

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко отметил, что система электронного голосования объединяет онлайн-голосование, терминалы на участках и электронный список избирателей, она зарекомендовала себя как надёжный современный механизм для волеизъявления граждан. Он убеждён, что и на предстоящих в сентябре выборах она также будет работать без сбоев.

«Однако традиционно мы проводим тестовое голосование, чтобы убедиться в корректности работы системы, создаём различные ситуации, которые могут возникнуть в дни голосования, и проверяем готовность системы справиться с различными нагрузками», — рассказал Костырко.

В свою очередь, заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут подчеркнул, что возможность протестировать сразу все способы голосования повышает вовлечение москвичей в избирательный процесс.

Он напомнил, что тестирование повторяет процесс проведения выборов, а голосование с использованием всех существующих возможностей позволяет обеспечить высокую степень открытости и легитимности выборов.