Москва, 15 августа, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы в 2024 году заменили около 500 лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом заявил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Известия / Александр Казаков

«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время её реализации в многоквартирных домах заменили более 45,2 тыс. лифтов», — отметил он. В текущем году в столице заменят более 2,6 тыс. лифтов, больше всего — в Юго-Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах.

Бирюков подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, поскольку это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. Так, с 2018 года лифты меняют строго в год окончания срока службы без дополнительного продления периода эксплуатации. При замене лифтов используется оборудование, произведённое в Москве и области, и по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.