Симферополь, 15 августа, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Телефонные мошенники, которые пытаются себя выдать за сотрудников правоохранительных органов или Центробанка, чаще всего используют ключевые стоп-слова и фразы. Об этом в ходе мероприятия в честь десятилетия отеля «Мрия» в Крыму заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Иван Шилов ИА Регнум

Кузнецов отметил, что мошенники, которые звонят и пишут россиянам, используют такие слова и фразы, как «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счёт», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС».

«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — предупредил он.

По его словам, звонки по телефону и в мессенджерах от лица сотрудников правоохранительных органов и Центробанка, остаются самыми актуальными схемами мошенничества.

12 августа СМИ сообщили, что злоумышленники в России начали тестировать схему мошенничества с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ».

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что мошенники придумали новый способ обмана и создают для этого групповые «корпоративные чаты» в мессенджерах с фейковыми аккаунтами руководителей. Далее в группу отправляется сообщение о предстоящей проверке, из-за чего создается искусственная паника. Участникам чата аферисты предлагают перевести деньги, взять кредит или установить программное обеспечение с вредоносным кодом.