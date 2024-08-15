Мариуполь, ДНР, 15 августа, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) провёл концерт для жителей Мариуполя и заявил, что некоторые песни были созданы под впечатлением от поездок в Новороссию, пишет Донецкое агентство новостей (ДАН).

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Я как музыкант наведываюсь периодически сюда, отражаю всё в своём творчестве и, кстати говоря, вдохновляюсь потому, что местные жители служат для меня примером. Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», — приводит ДАН слова артиста.

Певец добавил, что его тур посвящён победе.

SHAMAN также исполнил песни «Я — русский», «Встанем», «Дай жару!», «Ты моя» и другие. Концерт посетили зампред правительства ДНР Лариса Толстыкина и глава минкульта региона Михаил Желтяков.

Выступление прошло в мариупольском Центре детского и юношеского творчества. На этой площадке певец дал свой первый концерт в городе ещё в январе 2023 года. Артист отметил, что за прошедшее время дух людей, мужественно проживающих здесь, остался неизменным.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля президент РФ Владимир Путин присвоил артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства, певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России. В тексте указа говорилось, что SHAMAN, как и другие награждённые, отмечен за большой вклад в развитие культуры и искусства в России, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

В конце декабря певец SHAMAN стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России, которые состоялись в марте 2024 года.

24 июня Европейский союз включил певца SHAMAN в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС.