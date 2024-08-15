Тобольск, Тюменская область, 15 августа, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Задержанный в Тобольске Тюменской области подозреваемый в подготовке теракта признался, что спрятал самодельную бомбу. Кадры задержания опубликовала ФСБ России.

Кадр из видео

«(Оставил) бомбу, самодельную», — сказал на видео задержанный.

Также на кадрах показано, как специалисты обезвредили взрывное устройство.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908955" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео ЦОС ФСБ России о предотвращении подготовки террористического акта в Тюменской области

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 августа сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тобольске. Были задержаны двое граждан России, сторонники идеологии массовых убийств, планировавшие осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города, сообщили в ФСБ.

13 августа директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2024 году в России было предотвращено 110 терактов. Он добавил, что в их подготовке участвовали завербованные противником россияне.