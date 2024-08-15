Москва, 15 августа, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Популярные блогеры расскажут о качественных локальных товарах на маркете будущего «Сделано в Москве». В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» инфлюенсеры 17 и 24 августа проведут мероприятия для повышения узнаваемости созданных в столице товаров: одежды, косметики и детской продукции.

Telegram/«Сделано в Москве»

Так, Карина Нигай и Елена Крыгина создадут на главной сцене площадки трендовые образы для горожан, которые пройдут отбор в социальных сетях, а актриса Анна Хилькевич проведёт обзор локальных товаров для новорожденных.

Российский fashion-блогер, стилист, телеведущая Карина Нигай проведёт конкурс в Telegram, в котором смогут принять участие жители и гости столицы. Для этого необходимо с 13 по 16 августа подписаться на канал «Сделано в Москве» и прислать фотографию модного образа для обзора стилистом.

Всего будет объявлено пять победителей. 17 августа в 14 часов их пригласят на главную сцену Болотной площади, чтобы получить уникальную консультацию по созданию трендового образа от Карины Нигай, а также узнать модные советы о том, как можно дополнить свой гардероб с помощью одежды от московских брендов, представленных на маркете будущего.

Telegram/«Сделано в Москве»

Кроме того, блогер сделает модный обзор павильона одежды, который выйдет на её странице сообщества «ВКонтакте» 19 августа. В нём Карина Нигай поделится советами по созданию трендовых образов, а также расскажет про московских дизайнеров, на которых стоит обратить внимание.

«Я решила посетить маркет будущего в эту субботу и стать одним из амбассадоров проекта «Сделано в Москве» не случайно, так как считаю, что в ближайшем будущем мы все будем всё чаще делать выбор в сторону московских дизайнеров и брендов. Верю, что с каждым годом их будет становиться все больше и больше», — отметила блогер-миллионник.

Она призвала посетить форум-фестиваль, отметив, что там представлено множество начинающих и уже узнаваемых брендов, которые создают качественную и стильную одежду и аксессуары.

«Ваша покупка — это инвестиция в развитие модной индустрии и инфраструктуры столицы. Приходите на моё выступление в эту субботу, я подскажу вам, с каких брендов уже сегодня стоит начать ваше знакомство с миром московской моды», — сказала Карина Нигай.

Популярный столичный визажист и создательница собственного бьюти-бренда Елена Крыгина создаст авторскую косметичку, в которую войдут уходовые средства для тела от столичных производителей. Косметичка будет продаваться в павильоне косметики до 8 сентября, количество ограничено. Помимо этого, визажист проведёт конкурс в Telegram, в котором смогут принять участие жители и гости столицы. Для этого необходимо подать заявку на участие на канале «Сделано в Москве» в Telegram, где случайным образом будет объявлен победитель, которого пригласят 24 августа в 14 часов на главную сцену Болотной площади. Елена Крыгина продемонстрирует три варианта макияжа для жительниц столицы, используя при этом продукцию московских брендов. Макияж получит победительница конкурса в рамках мастер-класса.

В свою очередь, актриса и владелица детского сада Анна Хилькевич сделает обзор товаров, среди которых будут одежда и аксессуары от столичных брендов, а также развивающие игрушки и книги для самых маленьких. Большинство товаров можно будет приобрести на маркете будущего «Сделано в Москве», а также увидеть весь их ассортимент на сайте проекта сделановмоскве.рф.

«Для меня как для мамы важно качество товаров для малышей, я обращаю пристальное внимание на состав и вкус продуктов питания, вид и тактильные ощущения одежды и игрушек», — отметила Хилькевич. Она рассказала, что стала чаще обращать внимание на товары локального производства благодаря проекту «Сделано в Москве».

«Особенно у меня вызвали интерес бренды, которые были созданы мамами для своих собственных детей. Мне кажется, что это не только показатель качества, но и вызывает гордость за женщин, которые совмещают работу и воспитание детей», — подчеркнула актриса.