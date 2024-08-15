Курск, 15 августа, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на одном из участков курского направления проводят работы по завершению блокирования украинских бойцов. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

РИА Новости / Станислав Красильников

«Обстановка у нас нормальная, рабочая… На участках наших мы уничтожили противника, продавились вперёд», — передаёт его слова Lenta.ru.

Генерал-майор проинформировал, что на его участке на курском направлении идёт работа по завершению блокирования украинских военнослужащих.

«Поэтому будем делать своё дело и знаем, что мы победим», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории региона. По данным на 14 августа, ВСУ за время атак на Курскую область потеряли более 2300 бойцов.

СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад.

13 августа Алаудинов проинформировал, что российские военнослужащие уничтожили большую часть украинских военных, вторгшихся в Курскую область. Он добавил, что противник несёт такие потери, которые он, наверное, не нёс за весь период спецоперации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что военнослужащие России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она отметила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, добавив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.