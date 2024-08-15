Москва, 15 августа, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Необходимо не допустить ситуации, когда контрагенты реэкспортировали бы сербское оружие на Украину, заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Нельзя, чтобы нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада, который стремится к милитаризации Украины, преуспевали в реализации своих обманных логистических схем и в конечном счёте дискредитировали Сербию и её оружейников, бросали тень на наши отношения», — приводят слова Пилипсона «Известия».

Вместе с этим дипломат напомнил, что руководство Сербии неоднократно заверяло, что не передаёт вооружение киевскому режиму и не собирается этого делать. Пилипсон отметил, что Россия рассчитывает, что Сербия будет «добросовестно следовать этой линии».

Он отметил, что цена возможных злоупотреблений в данном вопросе «предельно высока».

Как передавало ИА Регнум, 26 июня премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что не хочет запрещать сербским оружейным компаниям продавать боеприпасы в такие страны, как США, Испания или Чехия.

Премьер-министр сделал такое заявление после появления публикации в газете Financial Times о том, что с начала спецоперации ВСУ могли получить через третьи страны снаряды сербского происхождения, общая стоимость которых составляет около $800 млн.

В марте 2023 года сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград не поставляет оружие ни российской, ни украинской стороне. Так он комментировал возможную причастность Сербии к поставкам боеприпасов на Украину.