МИД России заявил о недопустимости реэкспорта сербского оружия на Украину
Москва, 15 августа, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Необходимо не допустить ситуации, когда контрагенты реэкспортировали бы сербское оружие на Украину, заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
«Нельзя, чтобы нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада, который стремится к милитаризации Украины, преуспевали в реализации своих обманных логистических схем и в конечном счёте дискредитировали Сербию и её оружейников, бросали тень на наши отношения», — приводят слова Пилипсона «Известия».
Вместе с этим дипломат напомнил, что руководство Сербии неоднократно заверяло, что не передаёт вооружение киевскому режиму и не собирается этого делать. Пилипсон отметил, что Россия рассчитывает, что Сербия будет «добросовестно следовать этой линии».
Он отметил, что цена возможных злоупотреблений в данном вопросе «предельно высока».
Как передавало ИА Регнум, 26 июня премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что не хочет запрещать сербским оружейным компаниям продавать боеприпасы в такие страны, как США, Испания или Чехия.
Премьер-министр сделал такое заявление после появления публикации в газете Financial Times о том, что с начала спецоперации ВСУ могли получить через третьи страны снаряды сербского происхождения, общая стоимость которых составляет около $800 млн.
В марте 2023 года сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград не поставляет оружие ни российской, ни украинской стороне. Так он комментировал возможную причастность Сербии к поставкам боеприпасов на Украину.