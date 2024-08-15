Краснодар, 15 августа, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с исполняющим обязанности гендиректора компании «Россети Кубань» Борисом Эбзеевым. Они обсудили детали создания программы развития энергетики региона.

Пресс-служба правительства Краснодарского края

«Лето в крае — разгар курортного сезона и пикового потребления энергии. В этом году мы снова обновим рекорд по отдыхающим и примем порядка 19 миллионов человек. Наши гости и жители нуждаются в комфортных условиях, невозможных без надёжной подачи электричества. Инфраструктурные ограничения являются важным препятствием и для бизнеса. Совместными усилиями мы должны сделать всё возможное, чтобы экономика региона продолжала динамично развиваться», — отметил глава региона. Он заявил, что необходимо как можно быстрее приступить к реализации программы по развитию энергетики в крае.

Эбзеев, в свою очередь, рассказал о работе над программой. Она рассчитана до 2029 года.

«Планируем реконструировать 16 питающих центров, обеспечивающих надёжное энергоснабжение в 11 районах края. Мероприятия программы позволят минимизировать ситуации с отключением и создадут возможность для подключения новых абонентов. Готовимся отправить программу в ФАС», — сказал он.

Кроме того, стороны обсудили вступление в силу федерального закона о создании системообразующей территориальной сетевой организации. В Краснодарском крае критериям такой организации соответствует «Россети Кубань».

«Вы будете отвечать за качество энергообеспечения по всему краю и по решению регионального штаба устранять масштабные аварии на сетях. Именно в эту организацию смогут обращаться все жители в случае перебоев с электроэнергией. Уверен, что новый закон и программа по развитию энергетики обеспечат надёжное электроснабжение всего нашего региона», — добавил губернатор.