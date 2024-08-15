Люберцы, Московская область, 15 августа, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Возгорание произошло на территории завода имени Ухтомского в Люберцах (Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения), сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

Кадр из видео

«Площадь пожара составляет 3,5 тыс. кв. метров», — сказали в пресс-службе МЧС. Ранее сообщалось о площади возгорания 2 тыс. кв. метров.

Позднее в пресс-службе МЧС добавили, что площадь возгорания выросла до 3,5 тыс. кв. метров. К ликвидации пожара были привлечены два вертолёта (КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ), около 80 человек и 24 единицы техники. Пострадавших нет.

Известно, что до возникновения пожара завод не работал, производственные помещения сдавались частным фирмам.

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Сведений о пострадавших не поступало, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Повышения уровня химически опасных веществ в воздухе не зафиксировано.

6 августа в Республике Коми произошёл взрыв на газоперерабатывающем заводе. После этого там начался пожар. С места происшествия эвакуировали всех сотрудников предприятия.

Ранее на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Коми вспыхнул пожар на выведенном из эксплуатации резервуаре. Возгорание началось во время ремонтных работ, которые там проводили.