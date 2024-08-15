Тобольск, Тюменская область, 15 августа, 2024, 10:15 — ИА Регнум. В Тобольске Тюменской области ФСБ России предотвратила теракт на объекте МВД. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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Как отметили представители ведомства, в операции по предотвращению теракта принимал участие Следственный комитет России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908942" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео ЦОС ФСБ России о предотвращении подготовки террористического акта в Тюменской области

«Задержаны двое граждан России, сторонники идеологии массовых убийств, планировавшие осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте органов внутренних дел города Тобольска», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа директор ФСБ Александр Бортников проинформировал, что в 2024 году в России было предотвращено 110 терактов. Он добавил, что в их подготовке участвовали завербованные противником россияне.

27 июля ФСБ задержала трёх жителей Каспийска, которые собирались совершить диверсионно-террористические акции в отношении правоохранительных органов в Дагестане, а также православного храма в Каспийске.

25 июля силовиками была пресечена деятельность жителя Хабаровска, собиравшего для военной разведки Украины информацию о российских военных. 39-летний мужчина склонял группу военных Хабаровского гарнизона к выезду на контролируемую Киевом территорию для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Ему предъявили обвинение по статьям «Государственная измена» и «Содействие террористической деятельности».

23 июля сотрудники ФСБ предотвратили поджог мечети в Белгороде. Силовики задержали двух мужчин, которые за денежное вознаграждение планировали поджечь мечеть по заданию украинских спецслужб.