Ангарск, Иркутская область, 15 августа, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Ангарская нефтехимическая компания совместно с «РН-Битум» (дочерние предприятия «Роснефти») ввели в эксплуатацию новый комплекс налива битума в автоцистерны. Этот объект снизил нагрузку на окружающую среду благодаря полному исключению попадания в атмосферу углеводородов.

ПАО «НК «Роснефть»

Комплекс, возведенный по самым современным российским технологиям, позволяет одновременно заполнять четыре автоцистерны. Возможно и увеличение суточной отгрузки, что поможет удовлетворить повышенный спрос на нефтебитумы в Иркутской области и соседних регионах, особенно в пик сезона строительства и ремонта дорог.

Дорожные, кровельные и строительные битумы Ангарской нефтехимической компании используются в регионах Сибири и Дальнего Востока. За качеством следят специалисты собственного испытательного центра, анализируя пробы на всех стадиях производства продукции. Такой контроль помогает значительно увеличивать сроки эксплуатации дорожных покрытий. Кроме того, качество ангарского битума неоднократно отмечалось дипломами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».