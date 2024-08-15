Москва, 15 августа, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Семь высших учебных заведений России вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.

Олег Елков/ТАСС

В рейтинге конкретные места присваиваются высшим учебным заведениям из первой сотни, далее рейтинг делится на группы с диапазоном по 100 мест в каждой, где ранжирование идёт по алфавиту без присваивания вузам определённого места.

Так, в рейтинг попали Московский государственный университет (группа 101–150), Санкт-Петербургский государственный университет (401–500), Московский физико-технический институт (501–600).

Также в рейтинг попали Уральский федеральный университет (601–700), Высшая школа экономики (701–800), Новосибирский государственный университет (801–900) и Сколковский институт науки и технологий (801–900).

В основу рейтинга заложены такие критерии, как качество образования, качество профессорско-преподавательского состава, научная деятельность, средняя результативность сотрудника. При этом при оценке подсчёта качества образования учитываются выпускники вузы, которым были присуждены в том числе Нобелевская премия и медаль Филдса.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов вузов и колледжей. Указанные рейтинги должны предусматривать оценку эффективности деятельности образовательных организаций по показателям, отражающим уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их зарплаты.