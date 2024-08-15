Липецк, 15 августа, 2024, 09:50 — ИА Регнум. На 74-м году жизни скончался заслуженный военный лётчик России и основатель пилотажной группы «Соколы России» Александр Харчевский. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сергей Пятаков / РИА Новости Александр Харчевский

«Невосполнимая утрата. Ушёл из жизни Александр Харчевский. Военный лётчик-снайпер, генерал-майор в отставке, заслуженный военный лётчик России, бывший начальник Липецкого авиацентра, ведущий и основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», — написал он.

Харчевский являлся бывшим начальником Липецкого авиационного центра, а также основателем авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России». Эта группа занимается демонстрацией элементов ближнего манёвренного воздушного боя на Су-27, Су-30СМ, Су-35С и других военных воздушных судах. Она была основана в 1993 году на базе авиацентра в Липецке. Группа Харчевского была задействована как в воздушных парадах, так и в рамках других мероприятий, в том числе в военных учениях.

По словам главы Липецкой области, бывший начальник авиацентра провёл более 50 учебных воздушных боёв с иностранными военными лётчиками в рамках международных соревнований. Он стал победителем каждого из этих боёв. Свою карьеру он завершил в 2015 году, в тот момент, когда достиг предельного возраста военной службы.