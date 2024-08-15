Вашингтон, 15 августа, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса вторглись на территорию России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя продолжающуюся атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Kay Nietfeld/DPA/TASS

«НАТО вторглось в Россию. Это не Россия вторглась на территорию Украины», — сказал он в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Риттер пояснил, что действия России являются ответом Украине на преступления, совершённые Киевом в Донбассе с 2014 года. Экс-разведчик добавил, что атака ВСУ на территорию Курской области была скоординирована НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа американский журнал Newsweek написал, что на Украине испугались потенциального ответа России на вторжение украинских военных в Курскую область. Помимо этого, издание напомнило заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что соответствующий ответ России не заставит себя долго ждать.

13 августа замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что ВС России уничтожили большую часть украинских военных, которые вторглись в Курскую область.

11 августа издание The Times написало, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Отмечается, риск связан с тем, что это решение не поможет уйти от поражения в конфликте.

В этот же день Захарова предупредила, что военнослужащие России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

12 августа президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Курской области показывает причину отказа киевского режима от мирных предложений Москвы и посредников. По его словам, таким образом Украина при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и стремится к улучшению своих позиций на будущих мирных переговорах. Российский лидер добавил, что вооружённые формирования Украины и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных зонах.

Российский лидер также заявил, что эгоизм Запада приблизил мир к точке невозврата. Он обвинил США в подрыве международной архитектуры безопасности, а также отметил, что в мире уже начались процессы по формированию многополярности.