Владивосток, 15 августа, 2024, 09:05 — ИА Регнум. На станции Посьет в Приморском крае сошли с рельсов восемь вагонов с углём в составе грузового поезда из Якутии. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры

«14 августа в 14:40 (07:40 мск) на станции Посьет Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошёл сход восьми вагонов с углём, следовавших в составе грузового поезда по маршруту станция Нерюнгри — станция Посьет», — указано в публикации.

Как отметили представители ведомства, по предварительным данным, пострадавших в ходе инцидента нет. Приморская транспортная прокуратура в настоящий момент устанавливает обстоятельства произошедшего. Помимо этого, ею организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково произошёл инцидент. Девять вагонов пассажирского поезда, который следовал по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись. Сотрудники оперативных служб рассказали, что причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути на красный свет и экстренное торможение поезда, кабина большегруза после столкновения отлетела на несколько метров.

Вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск. В РЖД проинформировали, что после схода вагонов с рельсов за помощью к медикам обратились 46 человек.