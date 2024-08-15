Москва, 15 августа, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Ульяновские десантники при помощи квадрокоптеров уничтожили спутниковые антенны Starlink Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенных на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения БПЛА десантников активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы ВСУ и систем спутниковой связи противника на каховском направлении», — отметили представители ведомства.

По их данным, после запуска квадрокоптера с боеприпасами оператором были обнаружены на правом берегу Днепра спутниковые антенны и ретрансляторы. Они располагались в полуразрушенных зданиях. Затем военный произвёл сброс ВОГов (гранат для подствольных и автоматических гранатометов) и ручных гранат. Это привело к серьёзным повреждениям связи украинских военных.

В Минобороны пояснили, что бойцы ВС России выполняют операции как в дневное, так и в ночное время суток, используя тепловизоры, которые установлены на квадрокоптерах.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля расчёты боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» из состава группировки войск «Днепр» ВС России сорвали ротацию украинских войск на правом берегу Днепра, тем самым уничтожив живую силу противника.

Ранее десантники новороссийского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ВС России уничтожили антенну комплекса Starlink ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области.