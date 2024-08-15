Краснодар, 15 августа, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой на трассе Новороссийск — Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Отмечается, что ДТП произошло около четырёх часов утра в районе хутора Тарусино. Автомобиль Volkswagen Transporter, следовавший из Владикавказа в Анапу, перевернулся.

Все находившиеся в микроавтобусе люди остались живы, число пострадавших уточняется.

По данным ведомства, 56-летний водитель уснул за рулём.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа при столкновении с легковым автомобилем на трассе М-4 «Дон» в подмосковном Ступино микроавтобус с пассажирами упал на бок. В результате аварии пострадали пять человек.

Утром 7 августа на автодороге Р-22 «Каспий» грузовой автомобиль Iveco столкнулся с пассажирским автобусом Yutong. В МВД по региону сообщили о гибели водителя автобуса. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что 20 человек, включая шестерых детей, пострадали в ДТП на автодороге Р-22 «Каспий».