Харьков, Украина, 15 августа, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Личность одного из двух французских наёмников, которые в мае изнасиловали жительницу села Глубокое в Харьковской области, установлена. Возбуждено уголовное дело. Подробности рассказал журналистам замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам потерпевшей, в её дом ворвались пьяные наёмники, говорили по-французски. Они женщину избили, а потом изнасиловали.

После этого она несколько дней просидела в погребе, боялась выходить. Ей удалось выйти только после прихода российских военных — её вместе с матерью эвакуировали.

В ходе следствия было установлено, что насильником оказался 35-летний француз Барат Максим Роджер Генри. До вступления в ВСУ и поездки в зону спецоперации он был в Сирии и Ираке, воевал на стороне курдских вооружённых формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара.

По словам Евгения Лисняка, французский наёмник уже был судим за домашнее насилие над своей женой.

За изнасилование и наёмничество ему грозит пожизненный срок. Второго фигуранта ищут.

Как сообщало ИА Регнум, иностранные наёмники ВСУ похищали и насиловали женщин в Харьковской области, факты таких преступлений зафиксированы, заявил Евгений Лисняк 18 июля на брифинге. Легионеры совершали акты сексуального насилия, похищали женщин из сёл Глубокое и Лукьянцы.

Замглавы администрации добавил, что часть женщин погибла. Выжившие рассказали о французских шевронах, которые были на одежде насильников.

Зафиксировало более 50 военных преступлений наёмников. Одна из эвакуированных местных жительниц рассказала полиции, что в селе Лукьянцы бойцы украинского спецподразделения «Кракен» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) устраивали рейды вместе с французскими наёмниками. Они занимались мародёрством, отбирали имущество у населения.

Центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудил уголовные дела по статьям о применении запрещённых средств и методов ведения войны и геноциде после обстрелов со стороны ВСУ.