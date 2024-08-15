Москва, 15 августа, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания Республики Ингушетия рассмотрят три кандидатуры на пост главы региона. Соответствующие предложения внёс президент России Владимир Путин, сообщила 15 августа пресс-служба правительства республики.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Парламентариям предстоит выбрать главу Ингушетии из предложенных президентом кандидатур.

Путин внёс на голосование кандидатуру депутата Народного собрания, руководителя отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, члена партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алихана Арапханова. Также на пост претендуют действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и Ислам Гадиев — депутат Народного собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, член ЛДПР.

Выборы в республике пройдут 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в июле «Единая Россия» предложила президенту России сохранить на своих постах глав Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республики. В секретариате генсовета «Единой России» напомнили, что каждая из партий Госдумы может направить Владимиру Путину до трёх кандидатур на предстоящих выборах.

В Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии пройдут непрямые выборы. Глав регионов изберут депутаты местных парламентов.