В Курской области эвакуируют весь Глушковский район — 903-й день СВО
Врио главы Смирнов: в Курской области эвакуируют весь Глушковский район — 903-й день СВО
В Курской области, куда 6 августа зашли украинские боевики, принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, где проживает более 20 тысяч человек. Ранее, 15 августа, сообщалось о вынужденном вывозе жителей районного центра — рабочего посёлка Глушково. Как сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов, координация процесса выезда возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот». Таким известием ознаменован новый, 903-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Ситуация в Курской области остаётся сложной, в регионе действует режим контртеррористической операции (КТО). Трижды за ночь объявлялась ракетная опасность. В пунктах временного размещения сейчас находятся около восьми тысяч курян, среди которых более 2,2 тысячи — дети.
Тем временем расчёты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в приграничных районах Курской области оборудовали огневые позиции для уничтожения мобильных бронированных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеокадры работы артиллеристов в связке с разведывательными подразделениями, которые ведут воздушную разведку с помощью БПЛА «Суперкам», обнародовало Минобороны.
ВСУ организовали необдуманную операцию в Курской области, Россия не отступит, будет сражаться до конца, заявил 14 августа в эфире телеканала «Россия 1» заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.