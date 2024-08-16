В Курской области, куда 6 августа зашли украинские боевики, принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, где проживает более 20 тысяч человек. Ранее, 15 августа, сообщалось о вынужденном вывозе жителей районного центра — рабочего посёлка Глушково. Как сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов, координация процесса выезда возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот». Таким известием ознаменован новый, 903-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

Ситуация в Курской области остаётся сложной, в регионе действует режим контртеррористической операции (КТО). Трижды за ночь объявлялась ракетная опасность. В пунктах временного размещения сейчас находятся около восьми тысяч курян, среди которых более 2,2 тысячи — дети.

Тем временем расчёты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в приграничных районах Курской области оборудовали огневые позиции для уничтожения мобильных бронированных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеокадры работы артиллеристов в связке с разведывательными подразделениями, которые ведут воздушную разведку с помощью БПЛА «Суперкам», обнародовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908925" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в курском приграничье

ВСУ организовали необдуманную операцию в Курской области, Россия не отступит, будет сражаться до конца, заявил 14 августа в эфире телеканала «Россия 1» заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.