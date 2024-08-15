Ставрополь, 15 августа, 2024, 07:38 — ИА Регнум. В Ставропольской край ранним утром 15 августа доставили более 300 жителей Белгородской области. Об этом сообщили в МЧС России.

https://t.me/mchs_official Жителей Белгородской области вывезли в Ставропольский край

Граждан встретили на железнодорожном вокзале, затем людей сопроводили в пункты временного размещения в Невинномысске, Минеральных Водах и Шпаковском муниципалитете.

Среди прибывших белгородцев порядка 280 детей. Всем предоставили необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации с целью защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим в ходе ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Власти также обратятся в правительственную комиссию с просьбой объявить в регионе режим ЧС федерального уровня.

Кроме того, в Белгородской области действует режим контртеррористической операции. Его объявили из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.