Москва, 15 августа, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Нападение ВСУ на территорию Курской области и участие в этом командира Эмиля Ишкулова шокировало проживающего в России его друга Дмитрия. Об этом знакомый украинского военнослужащего рассказал после увиденного в СМИ.

Владимир Гердо/ТАСС

«То, что сейчас происходит, для меня самого неожиданно», — цитирует Дмитрия «Российская газета».

Мужчина не понимает, как можно было напасть на Курскую область и кто вообще заставил его друга пойти против России. По его словам, в детстве они вместе жили и учились в Скадовске Херсонской области, а к России относились как к старшему брату.

СКР возбудил против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова уголовное дело о нападении на Курскую область по подозрению в совершении террористического акта, убийства и покушения на убийство.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ организовали необдуманную операцию в Курской области, Россия не отступит, будет сражаться до конца, заявил 14 августа заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. ВСУ не предусмотрели того, что Россия в принципе не собирается никуда отходить. В начале нападения на Курскую область украинские военные колоннами заходили в Мартыновку, в каждой из них было примерно до 15 единиц техники. Сейчас же у оставшихся в живых боевиков нет своей техники для возвращения на украинскую территорию, заключил генерал.

ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область. Российские бойцы остановили противника в приграничных районах, сорвав планы пробиться вглубь страны. По данным на 14 августа, на этом направлении киевский режим потерял до 2,3 тыс. военных, 37 танков и военную технику. Более того, 18 украинских военных были взяты в плен. Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, подчеркнули в Минобороны.