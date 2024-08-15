Курск, 15 августа, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Группа из пятерых десантников первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожена в районе села Борки Суджанского района Курской области. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель российской силовой структуры.

Павел Лисицын/РИА Новости

В операции с уничтожением украинских боевиков был задействован разведывательный дрон.

«Российские бойцы нанесли удар из ствольной артиллерии, коптер подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение пяти десантников ВСУ», — пояснил силовик.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа штурмовой российский самолёт Су-25 уничтожил скопления живой силы, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в Курской области.

ВС России уничтожили под населённым пунктом Коренево Курской области шесть военных из состава 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

ВСУ, по заявлению СК, активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.